Mercato - Barcelone : Quand Ronald Koeman adoube totalement Lionel Messi !

Publié le 14 février 2021 à 6h00 par Th.B.

Bien que son avenir reste flou en raison de sa situation contractuelle, Lionel Messi est totalement soutenu par Ronald Koeman depuis sa nomination au poste d’entraîneur du FC Barcelone jusqu’à maintenant.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Prolongera-t-il pour une saison supplémentaire voire plus ou s’en ira-t-il relever un nouveau challenge ailleurs après 21 ans passés en Catalogne dans son club de coeur du FC Barcelone ? Le suspense reste entier alors que le PSG et Manchester City semblent être en embuscade en coulisse afin de saisir la moindre opportunité si le sextuple Ballon d’or venait à quitter le FC Barcelone dans les prochaines semaines. Nommé entraîneur du Barça le 19 août dernier, Ronald Koeman n’avait aucun doute de ses plans concernant Lionel Messi avant que ce dernier ne cultive des envies de départ. « Je veux continuer avec Messi, je veux qu'il reste, comme le meilleur du monde qui soit. Mais vous devez savoir qu'il y aura des changements, même si je ne dirai pas de noms. Nous donnerons des opportunités aux jeunes joueurs. Il doit décider s'il veut poursuivre nos idées. Sinon, avec tout le respect que je lui dois, mais il doit dire s'il veut continuer ou non ». Voici le message qu’il a livré à ses dirigeants de l’époque que l’on peut apercevoir dans le documentaire Força Koeman qui sera diffusé mercredi prochain. Mais ce n’est pas tout.

« Messi est un géant »