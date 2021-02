Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ce témoignage de Koeman qui en dit long sur le feuilleton Messi !

Publié le 13 février 2021 à 7h30 par Th.B.

Nommé en août dernier alors qu’il était à la tête de la sélection néerlandaise, Ronald Koeman avait l’intime conviction de voir Lionel Messi rester au FC Barcelone. Et il l’a fait savoir à ses dirigeants de l’époque comme on peut le voir dans un extrait d’un documentaire diffusé la semaine prochaine.

Arrivé en pleine tempête après que le navire du FC Barcelone ait totalement chaviré en Ligue des champions face au Bayern Munich en août dernier, Ronald Koeman a essayé tant bien que mal de remettre de l’ordre au sein de l’institution blaugrana. Les résultats ne sont pas probants certes, mais relativement encourageants et ont le mérite de plaire aux candidats aux élections présidentielles qui ont dernièrement loué le travail de Koeman à la tête de l’effectif du Barça . Nommé le 19 août dernier, l’entraîneur néerlandais avait déjà un plan bien en tête concernant son projet pour le club et particulièrement pour Lionel Messi qui était au coeur de ses plans. C’est le message qu’il a communiqué à ses dirigeants de l’époque comme on le voit dans un documentaire intitulé Força Koeman qui sera diffusé à compter de mercredi prochain.

« Je veux continuer avec Messi, je veux qu'il reste »