Foot - PSG

PSG/Barcelone : Gros coup de bluff de Ronald Koeman ?

Publié le 12 février 2021 à 21h10 par Th.B.

Entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman a perdu Ronald Araujo sur blessure lors de la victoire du Barça sur le Betis Séville. Néanmoins, le technicien néerlandais n’a pas écarté sa participation au choc face au PSG en Ligue des champions.

Pour le déplacement à Barcelone mardi, dans le cadre du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions, le PSG devra se passer de Neymar blessé, et sans doute d’Angel Di Maria et de Marco Verratti également touchés. De quoi rééquilibrer les forces alors que du côté du FC Barcelone, Ronald Koeman devrait opérer sans Gerard Piqué et de Ronald Araujo notamment, deux défenseurs centraux. Ayant contracté une entorse à la cheville gauche le 7 février dernier à l’occasion de la victoire du FC Barcelone face au Betis Séville (3-2), Araujo aurait de fortes chances de ne pas disputer le match face au PSG. Et si l’entraîneur du FC Barcelone et le staff technique blaugrana sortaient un atout inattendu de leur manche ?

« Demain, il ne sera pas là et nous verrons lundi et mardi »