PSG : Verratti absent face au Barça ? La réponse de Pochettino

Publié le 12 février 2021 à 15h50 par La rédaction mis à jour le 12 février 2021 à 15h51

Déjà privé de Neymar et d'Angel Di Maria, le Paris Saint-Germain pourrait devoir manoeuvrer avec un troisième absent de taille puisque Marco Verratti demeure incertain pour le choc face au FC Barcelone.