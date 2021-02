Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un joueur de Ligue 2 lâche ses vérités sur l'intérêt de Villas-Boas !

Publié le 14 février 2021 à 9h10 par La rédaction

Un temps annoncé à l'OM cet hiver, Amine Adli est finalement resté à Toulouse. Le joueur âgé de 20 ans est revenu sur ces bruits de couloirs et ce potentiel transfert à l'OM qui n'a finalement pas pris forme.

Après avoir transféré Morgan Sanson à Aston Villa contre la somme d'environ 15M€ - hors bonus - le mois dernier, l'OM était à la recherche d'un nouveau milieu de terrain dans les derniers instants du mercato hivernal. Plusieurs noms avaient alors été évoqués : Mahmoud Dahoud (Borussia Dortmund), Mehdi Léris (Sampdoria) ou encore Angelo Fulgini (Angers). Finalement, c'est le milieu de terrain du Celtic Glasgow, Olivier Ntcham, qui a rejoint la cité phocéenne. Un autre joueur, évoluant à Toulouse en Ligue 2, suscitait également l'intérêt de l'OM : Amine Adli, âgé de tout juste 20 ans. Si le natif de Béziers a apprécié les avances de Marseille, il assure avoir essayé de rester concentré sur son aventure au TFC.

«Flatté par l'intérêt de l’Olympique de Marseille»