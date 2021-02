Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Leandro Paredes totalement relancé ?

Publié le 14 février 2021 à 7h15 par A.D.

Arrivé au PSG à l'hiver 2019, Leandro Paredes a vu son avenir être remis en question à de multiples reprises. Désormais, le milieu de terrain argentin semble s'être parfaitement acclimaté à ses nouvelles couleurs. En effet, Leandro Paredes occupe désormais une place forte à la fois sur le terrain et dans le vestiaire du PSG. En prime, l'ancien du Zenit est devenu très complice avec Neymar. Autant d'éléments qui devraient lui assurer un avenir au PSG la saison prochaine. Analyse.

Très en vue du côté du Zenit, Leandro Paredes a tapé dans l'oeil du PSG. En effet, les dirigeants parisiens sont allés jusqu'à offrir un chèque de 40M€ au club russe pour s'offrir le milieu de terrain de 26 ans en janvier 2019. Toutefois, ses débuts avec le PSG ont été très compliqués. Alors qu'il a eu des difficultés à prendre ses marques dans le club de la capitale, Leandro Paredes aurait pu faire ses valises à plusieurs reprises. Lors des dernières fenêtres de transferts, les hautes sphères du PSG auraient tenté de se séparer de leur numéro 8, essayant de l'inclure dans différentes opérations XXL, sans succès. Alors qu'il défend toujours les couleurs rouge et bleu, Leandro Paredes aurait totalement inversé la tendance. Comme l'a indiqué Olivier Tallaron pendant PSG-OGC Nice (2-1) ce samedi après-midi sur Canal+ , l'international argentin serait devenu un véritable patron au PSG, que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire. Alors qu'il disposerait d'une belle cote de popularité au sein de l'effectif de Mauricio Pochettino, Leandro Paredes aurait noué des liens privilégiés avec Neymar. Et ce revirement pourrait avoir un effet positif sur son avenir.

Leandro Paredes devenu intransférable ?

Après des débuts plus que compliqués avec le PSG, Leandro Paredes semble avoir renversé la vapeur. Doté d'un tout nouveau statut au sein du PSG, l'Argentin enchaîne les bonnes performances et devient peu à peu un titulaire indéboulonnable de Mauricio Pochettino. En ajoutant sa nouvelle place dans le vestiaire et sa proximité avec Neymar, il est difficile de l'imaginer partir lors de l'été prochain. Contrairement à ses intentions des dernières fenêtres de transferts, la direction du PSG ne devrait pas penser une seule seconde à un départ de Leandro Paredes lors du mercato estival, mais plutôt décider de miser sur lui pour l'avenir et en particulier pour la saison prochaine. Affaire à suivre...