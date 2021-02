Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Enorme rebondissement pour ce projet de l’Arabie Saoudite ?

Publié le 14 février 2021 à 5h00 par T.M.

D’ici peu, l’OM pourrait passer sous pavillon saoudien. Et alors que ces futurs investisseurs avaient de gros projets, certains tomberaient déjà à l’eau.

Malgré ses démentis, Frank McCourt pourrait tout de même vendre l’OM. C’est en tout cas ce qu’a annoncé Thibaud Vézirian il y a quelques jours. Selon le journaliste, la vente serait déjà bouclée et c’est le prince saoudien, Al Walid Bin Talal qui pourrait être le prochain homme fort du club phocéen. Pas encore arrivé à l’OM, des détails de son projet ont déjà filtré et il avait notamment été question d’une arrivée de Luis Campos, qui pourrait ainsi former un duo exceptionnel avec Pablo Longoria à la direction sportive.

Un avenir… loin de l’OM !

Un gros rôle attendrait Luis Campos à l’OM. Mais visiblement, le Portugais, ancien bras droit de Gérard Lopez au LOSC, se dirigerait vers un tout autre challenge. En effet, selon les informations d’Abdellah Boulma, Campos aurait déjà réglé son avenir et si l’identité de son prochain club n’a pas filtré, ce n’est pas à l’OM qu’il devrait poser ses valises.