Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand la politique se mêle de la vente de l’OM…

Publié le 14 février 2021 à 4h30 par T.M.

Depuis plusieurs jours désormais, la vente de l’OM fait réagir tout le monde. Et ce débat a même gagner la sphère politique.

Sur la Canebière, nombreux sont les fans à vouloir voir Jacques-Henri Eyraud partir et Frank McCourt vendre l’OM. Cela tombe bien pour eux, à en croire Thibaud Vézirian, la cession du club phocéen serait bouclée. En effet, le journaliste avait lâché une véritable bombe assurant que KHC, compagnie appartenant au prince saoudien Al Walid Bin Talal, allait reprendre à la tête de l’OM à la place de McCourt. Un feuilleton qui a pris une ampleur importante, au point même de le voir arriver dans les débats politiques.

Une affaire sportive… et politique ?