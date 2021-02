Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Arabie Saoudite, MBS... Boudjellal lâche un indice sur la vente du club !

Publié le 14 février 2021 à 3h30 par A.M.

Après avoir été en course pour racheter l'OM l'été dernier, Mourad Boudjellal a tenu à donner son avis sur les rumeurs annonçant la vente du club à l'Arabie Saoudite.

Depuis un peu plus d'une semaines, les rumeurs entourant la vente de l'Olympique de Marseille se sont accélérées. Et pour cause, Thibaud Vézirian, journaliste très actif sur ce dossier, a révélé que tout était bouclé, Frank McCourt ayant accepté de vendre l'OM à KHC, compagnie appartenant au prince saoudien, Al Walid Bin Talal. Une information qui engendré de nombreux démentis. Longtemps engagé dans un projet avec Mohamed Ayachi Ajroudi, Mourad Boudjellal s'est prononcé sur ces rumeurs.

«En Arabie Saoudite rien ne peut se passer sans la validation de MBS»