Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, vestiaire… Paredes le grand gagnant de l’arrivée de Pochettino ?

Publié le 13 février 2021 à 23h45 par Th.B.

Alors qu’il aurait pu être vendu l’été dernier, Leandro Paredes s’est mué comme étant un élément quasi indéboulonnable du onze de départ de Mauricio Pochettino. Et que ce soit sur ou en dehors du terrain, le milieu du PSG ferait l’unanimité.

« Avoir un entraîneur de la même nationalité aide. Nous partageons les mêmes idées. Nous nous entendons bien, il faut que j'en profite. Chaque coach apporte de l'énergie et suit certains critères. Nous avons maintenant de nouvelles solutions de jeu. Et à l'entraînement, il y a plus d'intensité » . Voici le témoignage que Leandro Paredes tenait à la fin du mois de janvier au Corriere dello Sport concernant la nomination de son compatriote argentin Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur du PSG. Ces derniers mois, Paredes semble avoir fait partie de la liste des potentielles ventes de Leonardo. Finalement, cette saison, le milieu de terrain argentin a fait son trou et particulièrement depuis l’arrivée de Mauricio Pochettino. Et son implication serait totale au PSG.

Paredes aurait enfin fait son trou à Paris !