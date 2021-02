Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'incertitude règne autour de cette recrue de Leonardo

Publié le 13 février 2021 à 18h45 par A.C.

Actuellement prêté par l’AS Roma au PSG, Alessandro Florenzi ne semble pas encore avoir les idées claires au sujet de son avenir.

Arrivé pour pallier le départ de Thomas Meunier à la fin de son contrat, Alessandro Florenzi a fait des débuts tonitruants avec le Paris Saint-Germain. Il s’est ainsi rapidement fait une place de titulaire indiscutable sous Thomas Tuchel et cela ne devrait vraisemblablement pas changer avec Mauricio Pochettino. Pourtant, il est peu à peu rentré dans le rang, décevant même parfois. Milieu de terrain de formation, le joueur prêté par l’AS Roma est très au point techniquement, mais commet quelques largesses défensives qui ont posé des problèmes au PSG.

Florenzi ne serait pas mécontent de rester au PSG, mais...