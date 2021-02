Foot - Mercato

Mercato : Real Madrid, PSG… Sergio Ramos ne peut plus faire machine arrière…

Publié le 14 février 2021 à 6h30 par Th.B.

Notamment dans le viseur du PSG, Sergio Ramos cultiverait le désir de rejoindre une équipe étrangère lui qui n’a connu que le championnat espagnol. Et le capitaine du Real Madrid l’aurait déjà fait savoir à son président.

Et si le PSG parvenait à mettre la main sur l’emblématique défenseur du Real Madrid devenu capitaine Sergio Ramos ? C’est du moins la tendance dessinée par la presse espagnole ces derniers temps. La Cuatro a même assuré vendredi qu’une offensive du PSG ne serait possible que si Sergio Ramos faisait clairement savoir et publiquement part de sa volonté de quitter le Real Madrid à la fin de la saison, soit à la fin de son contrat. Et l’international espagnol pourrait bien déjà avoir fait le premier pas.

Sergio Ramos a acté son départ auprès de Florentino Pérez !

À en croire le journaliste espagnol Siro Lopez, Sergio Ramos aurait pris la décision de quitter le Real Madrid à la fin de saison, soit à l’expiration de son contrat. En effet, le capitaine merengue se serait récemment entretenu avec son président Florentino Pérez afin de lui faire part de sa décision de partir et de jouer pour une nouvelle équipe à l’étranger. Du point de vue de la direction du Real Madrid, on estimerait cependant que Ramos ne disposerait d’aucune offre concrète. Néanmoins, un retour en arrière serait plus que délicat étant donné que le club madrilène considérerait cette affaire comme réglée. La chance du PSG ? La réponse dans les prochaines semaines.