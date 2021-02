Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Grande nouvelle pour Longoria avec Sampaoli !

Publié le 14 février 2021 à 8h45 par A.M.

Après avoir longtemps essayé de prolonger le contrat de Jorge Sampaoli, l'Atlético Mineiro serai désormais résigné. Le club brésilien semble avoir compris que son entraîneur allait filer vers l'OM.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la grande priorité de l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas. Toutefois, le technicien argentin aimerait attendre la fin du Championnat brésilien, qui s'achève le 26 février, avant de quitter l'Atlético Mineiro qui est actuellement troisième. Samedi soir, après le nul contre Bahia (1-1), Jorge Sampaoli lâchait d'ailleurs un message énigmatique sur son avenir. « Je ne sais pas (si j'irai au bout de mon contrat). Le foot change tout le temps. Il est très instable, notamment au Brésil. L'entraineur dure très peu, sans avoir le temps de consolider son travail et ses idées », confiait le technicien argentin en conférence de presse.

L'Atlético Mineiro déjà résigné pour Sampaoli ?