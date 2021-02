Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Au Brésil, on a encore des gros doutes sur Sampaoli !

Publié le 13 février 2021 à 18h30 par A.C.

L’avenir de Jorge Sampaoli, favori pour le poste d’entraineur de l’Olympique de Marseille, semble encore loin d’être acté.

Dès le 5 février dernier, nous vous avons parlé de la piste Jorge Sampaoli pour l’Olympique de Marseille. L’Argentin plait, mais il est encore sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2021 et selon nos informations il n’y aura aucune négociation concrète, avant la fin du championnat brésilien. Pourtant, de plus en plus de sources assurent que la piste Sampaoli devrait se concrétiser pour l’OM. Le Parisien parle même d’un grand optimisme autour de ce dossier, avec l’Atlético Mineiro qui aurait abdiqué, se résignant à perdre son entraineur. Le successeur de Sampaoli ne serait autre que Renato Gaucho de Grêmio selon Globo Esporte , qui pourrait arriver dès les prochaines semaines.

« Nous comptons sur Sampaoli pour 2021 »

Cette version est toutefois mise à mal par certains médias brésilien. C’est Estado de Minas qui a en premier douché les espoirs de l’Olympique de Marseille. Le quotidien de Belo Horizonte a en effet annoncé que Jorge Sampaoli aurait décidé de poursuivre son travail à l’Atlético Mineiro, où il pourrait même prolonger jusqu’en 2022. Ce samedi, le président du club brésilien a d’ailleurs assuré ne pas chercher de remplaçant à Sampaoli, balayant donc la piste Renato Gaucho. « Nous comptons sur Sampaoli pour 2021. Nous n'avons eu de contact avec aucun entraîneur, encore moins avec un entraîneur qui est en lice pour une place dans le Libertadores et disputera la finale de la Copa do Brasil dans quelques jours » a déclaré Sérgio Coelho, d’après Superesportes . « Je crois qu'aucun entraîneur dans cette situation n'accepterait. Et c’est encore moins le cas pour notre directeur, compétent et avec beaucoup d’expérience, qui ne contacterait jamais un entraineur qui se retrouve dans une telle position ».

Sampaoli n’aurait jamais parlé de départ avec l’Atlético