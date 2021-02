Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La presse brésilienne fait une énorme annonce sur Jorge Sampaoli !

Publié le 13 février 2021 à 11h45 par B.C.

Priorité de Pablo Longoria pour prendre la succession d’André Villas-Boas sur le banc de l’OM, Jorge Sampaoli devrait bel et bien quitter l’Atlético Mineiro afin de rejoindre la cité phocéenne.

À la recherche d’un nouvel entraîneur, Pablo Longoria ne veut pas s’éparpiller. Après avoir essuyé les refus de Lucien Favre, Rafael Benitez et Maurizio Sarri comme vous l’a indiqué le10sport.com, l’OM se focalise sur Jorge Sampaoli selon nos informations. L’issue de ce dossier semblait ne faire aucun doute puisque l’un des assistants de l’Argentin a récemment annoncé à RMC que Sampaoli désirait rejoindre Marseille. Mais ce vendredi, la presse brésilienne a lâché une bombe en expliquant que l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste pourrait finalement rester à l’Atlético Mineiro, et même y prolonger son contrat jusqu’en juin 2022 ! De quoi relancer la succession d’André Villas-Boas ?

Plus qu’une question de temps pour Sampaoli ?