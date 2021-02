Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La nouvelle bombe de la presse espagnole sur le dossier Mbappé !

Publié le 14 février 2021 à 8h30 par La rédaction mis à jour le 14 février 2021 à 8h35

Le Real Madrid aurait comme priorité absolue de tenter de recruter Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival. Mais ce dossier s’annonce de plus en plus compliqué pour le club espagnol, et ce pour plusieurs raisons.

Sous contrat jusqu’en 2022, Kylian Mbappé prendra dans les prochaines semaines une décision lourde de conséquences. Le champion du monde français a le choix notre prolonger son contrat au PSG ou alors quitter le club parisien. S’il venait à changer d’air, l’attaquant pourrait bien rejoindre le Real Madrid. La presse espagnole indique depuis plusieurs mois que la formation merengue a bien l’intention de passer à l’action et de s’offrir Mbappé lors du prochain mercato estival. Mais la tâche s’annonce délicate pour Florentino Perez, qui pourrait faire face à de nombreux obstacles.

Mbappé parti pour rester au PSG ?