Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez peut se mettre à rêver pour ce dossier XXL !

En quête de renforts au cours du prochain mercato, le Real Madrid songerait à Aymeric Laporte entre autres. Et un départ de Manchester City ne serait clairement pas écarté par le défenseur central français en l’état.

Et si un vent nouveau soufflait sur le Real Madrid l’été prochain ? En plus de l’avenir incertain de Zinedine Zidane, Sergio Ramos pourrait lui aussi quitter la Casa Blanca . De quoi ouvrir la porte à David Alaba ? Le défenseur central du Bayern Munich est annoncé proche du Real Madrid, mais méfiance au PSG qui est à bloc sur ce dossier comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février dernier. Hormis les opérations Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland qui font couler beaucoup d’encre dans la presse, le Real Madrid s’intéresserait également à Aymeric Laporte dont le temps de jeu à Manchester City a considérablement diminué. Pour s’attacher ses services, le Real Madrid devrait cependant y mettre le prix.

Laporte prêt à quitter Manchester City, si…