Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane ouvre une porte pour son avenir…

Publié le 14 février 2021 à 5h15 par T.M.

En grand danger au Real Madrid, Zinedine Zidane pourrait rapidement être invité à se trouver un nouveau challenge. Et l’entraîneur français a validé une piste.

Face aux résultats du Real Madrid en demi-teinte, Zinedine Zidane apparait aujourd’hui en grand danger. Malgré un contrat le liant à la Casa Blanca jusqu’en 2022, il pourrait ne pas continuer la saison prochaine. La question sera alors de savoir où il pourrait rebondir et depuis longtemps, il est annoncé comme le candidat le plus à même de succéder à Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Un scénario d’ailleurs validé par Noël Le Graët, président de la FFF : « On a de très bons rapports avec Zidane. À titre personnel, au moins. Si Didier arrêtait, si j'étais encore en place, la première personne que je verrais, c’est Zidane ».

« Surement une possibilité un jour »