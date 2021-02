Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’arrivée d’Erling Haaland prend du plomb dans l’aile…

Publié le 15 février 2021 à 5h15 par T.M.

Les rumeurs sont nombreuses concernant l’avenir d’Erling Braut Haaland. Et alors que Mino Raiola, son agent, semblait avoir un plan pour l’amener au FC Barcelone, cela pourrait bien se corser.

Le 7 mars, Joan Laporta, grand favori, pourrait bien devenir le nouveau président du FC Barcelone. Et avec lui, le club catalan pourrait frapper fort. Comme le10sport.com vous l’a révélé, il pourrait notamment acter la prolongation de Lionel Messi, mais aussi permettre de réaliser de gros transferts. Laporta est notamment très proche de Mino Raiola et cela pourrait notamment aider pour recruter Erling Braut Haaland. Dernièrement, Oriol Domenech, journaliste pour TV3 , expliquait d’ailleurs que Raiola avait un plan pour amener le Norvégien au Barça, qui était d’amener Brian Brobbey, aujourd’hui à l’Ajax Amsterdam, au Borussia Dortmund afin de régler la succession de Haaland et donc débloquer son départ.

Leipzig plutôt que Dortmund ?

Toutefois, ce scénario pourrait ne jamais se réaliser. En effet, selon les informations de Nicolo Schira, c’est le RB Leipzig qui tiendrait aujourd’hui la corde, devant Dortmund, pour Brian Brobbey. Des discussions seraient en cours et un contrat de 4 ans serait au coeur de celles-ci. De quoi donc remettre en cause le possible départ d’Erling Braut Haaland du BVB ? A suivre…