Mercato - PSG : Le Real Madrid se prépare déjà à un échec pour Mbappé !

Publié le 14 février 2021 à 9h15 par D.M.

Le Real Madrid voudrait absolument recruter Kylian Mbappé cet été, mais ce dossier s’annonce compliqué. En cas d’échec avec la star du PSG, le club espagnol pourrait concentrer ses efforts sur le dossier Eduardo Camavinga et Erling Braut Haaland.

Le Real Madrid prépare un mercato estival de folie. Discret lors des dernières sessions de transferts en raison de ses difficultés financières liées au Covid-19, le club espagnol ciblerait plusieurs joueurs de renom dont Kylian Mbappé, sous contrat jusqu’en 2022 avec le PSG. Leonardo voudrait le conserver la saison prochaine et espérerait trouver un accord avec l’attaquant. Mais à en croire la presse espagnole, le Real Madrid voudrait absolument le recruter cet été et pourrait proposer environ 150M€ au PSG. Un dossier compliqué, qui a connu un nouveau rebondissement ce dimanche.

Haaland, autre grande priorité du Real Madrid