Mercato - PSG : Leonardo reçoit un gros avertissement pour Messi et Ramos !

Publié le 14 février 2021 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi et Sergio Ramos pourraient quitter le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors que le PSG serait prêt à sauter sur ces deux occasions en or, Luis Fernandez a tenu à mettre en garde Leonardo.

Sergio Ramos et Lionel Messi ont marqué de leur empreinte le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors qu'ils seront tous les deux libres de tout contrat le 30 juin, les capitaines respectifs de la Maison-Blanche et du Barça pourraient faire leurs valises l'été prochain et mettre fin à plus de dix années de règne en Liga. Déjà entré dans une toute nouvelle dimension avec les recrutements de Neymar et de Kylian Mbappé à l'été 2017, le PSG voudrait frapper encore plus fort lors de la prochaine fenêtre de transferts. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi compteraient bien profiter de la situation contractuelle de Sergio Ramos et de Lionel Messi pour les attirer tous les deux à Paris au même moment. Une idée qui ne déplait pas à Luis Fernandez. Mais à en croire l'ancien joueur puis entraineur du PSG, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi doivent tout de même agir avec une grande prudence s'ils veulent boucler ces deux dossiers XXL.

«Si Messi vient, ils doivent voir ce qu'ils font d'Icardi, de Di Maria, de Sarabia...»