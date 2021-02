Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une grosse offensive est attendue pour Camavinga !

Publié le 15 février 2021 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui à Rennes, Eduardo Camavinga pourrait faire ses valises en fin de saison. Et si le Real Madrid est à l’affût, il faudra également faire avec le Bayern Munich.

Après avoir explosé à Rennes, Eduardo Camavinga voit les plus grandes portes s’ouvrir devant lui. Bien que l’international français ne soit pas contre continuer en Bretagne, les sollicitations seront nombreuses. Ce n’est plus un secret désormais, tout comme Kylian Mbappé, Camavinga est également l’un des rêves du Real Madrid. Au sein de la Casa Blanca, on considérerait le joueur comme le milieu de terrain du futur. Initialement prévue l’été dernier, l’offensive madrilène est donc attendue pour le prochain mercato estival. Mais elle pourrait ne pas être la seule.

Le Bayern Munich prend rendez-vous !