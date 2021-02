Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme menace plane déjà pour l’été prochain !

Publié le 15 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM durant le mercato hivernal, Arkadiusz Milik est attendu comme le grand buteur du projet McCourt. Pourtant, son passage dans la citée phocéenne pourrait être très éphémère…

« Le club me voulait, il voulait un attaquant et moi je voulais venir. J'ai traversé une période difficile car je ne jouais plus à Naples. Je sais que c'est un bon choix (…) Il y a beaucoup d'attentes sur le buteur, je le sais, ce qui compte c'est les buts, je connais et respecte ces attentes. Je l'ai connu à l'Ajax ou à Naples. C'est un défi » , indiquait Arkadiusz Milik le 26 janvier dernier lors de sa présentation officielle à l’OM, alors que le buteur polonais a été prêté avec option d’achat par Naples. Milik affiche donc de solides ambitions pour son avenir à l’OM, et pourtant, son avenir semble encore loin d’être assuré…

Une clause à 12M€ pour Milik ?

En effet, comme l’a révélé Sky Italia, une clause à 12M€ existerait dans le contrat d’Arkadiusz Milik à Naples et pourrait être levé si son aventure ne se poursuivait pas avec l’OM. En clair, si le club phocéen n’a pas les moyens de lever son option d’achat, n’importe quelle autre écurie pourrait être en mesure de le récupérer en activant cette clause, et Naples récupèrerait alors 12M€ dans la transaction. L’OM est prévenu…