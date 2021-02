Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi et Ramos, Leonardo active une nouvelle piste en Espagne !

Publié le 14 février 2021 à 15h45 par D.M.

Le PSG aurait coché le nom de Renato Tapia (Celta Vigo) pour renforcer son milieu de terrain. Le club parisien pourrait payer cet été sa clause libératoire fixée à 30M€.

Discret lors du dernier mercato hivernal, le PSG pourrait frapper fort l’été prochain. Leonardo a de grandes ambitions pour le club parisien et ciblerait notamment Lionel Messi (FC Barcelone) et Sergio Ramos (Real Madrid), en fin de contrat en juin prochain avec leur club respectif. Mais ce n’est pas tout puisque le PSG chercherait aussi à renforcer son milieu de terrain. Annoncés proche d’un départ lors de ce mois de janvier, Idrissa Gueye et Julian Draxler pourraient se diriger vers la sortie, poussant Leonardo à trouver des renforts.

Un international péruvien dans le viseur du PSG ?