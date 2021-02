Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi reçoit un conseil qui n'arrange pas Leonardo !

Publié le 14 février 2021 à 11h10 par La rédaction

L'ancien partenaire de Lionel Messi, Pablo Zabaleta, suggère à l'attaquant argentin de quitter le FC Barcelone et de prendre la direction de Manchester City.

Alors que son contrat avec le FC Barcelone se terminera à la fin du mois de juin, l'avenir de Lionel Messi est depuis quelques temps au centre de toutes les discussions. Le sextuple Ballon d'Or va-t-il prolonger son contrat avec son club de toujours, ou décidera-t-il de changer d'horizon ? Alors que l'incertitude est de mise concernant le futur de Lionel Messi, une chose semble acquise : les prétendants ne manqueront pas cet été, à commencer par le PSG et Manchester City. Un ancien coéquipier de l'attaquant argentin avec la sélection a d'ailleurs offert une suggestion de choix au n°10 barcelonais.

« Manchester City offrirait les meilleures conditions à Lionel Messi »