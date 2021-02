Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un coup colossal à 150M€ en très bonne voie pour Perez ?

Publié le 14 février 2021 à 10h30 par D.M.

En cas d’échec dans le dossier Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait se pencher sérieusement sur la piste Erling Braut Haaland. L’attaquant norvégien ne resterait d’ailleurs pas insensible à l’intérêt du club espagnol.

Le mercato hivernal vient de fermer ses portes, mais FlorentIno Perez a déjà la tête tournée vers la prochaine échéance. Cet été, le président du Real Madrid entend frapper fort en essayant de recruter Kylian Mbappé, qui hésite à prolonger son contrat avec le PSG. Un dossier compliqué pour le club espagnol, qui cible également Erling Braut Haaland. Arrivé en janvier 2020 au Borussia Dortmund, l’attaquant norvégien est l’autre grande priorité du Real Madrid, désireux de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine.

Haaland voudrait aller au Real Madrid