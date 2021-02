Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez va passer à l’action pour Erling Braut Haaland !

Publié le 14 février 2021 à 13h30 par Hadrien Grenier mis à jour le 14 février 2021 à 13h38

Annoncé sur les tablettes de nombreuses écuries européennes ces derniers mois, Erling Braut Haaland pourrait faire l’objet d’une offensive de la part du Real Madrid au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Et si le club madrilène ne serait évidemment pas le seul à être sur les traces du joueur du Borussia Dortmund, tout indique que les Merengue souhaitent passer la seconde dans ce dossier.

Depuis plus d’un an maintenant, Erling Braut Haaland est l’attaquant à la mode en Europe. Il faut dire que le buteur norvégien se montre extrêmement prolifique et qu’il a confirmé à merveille les promesses entrevues du temps où il évoluait au RB Salzburg dans les rangs du Borussia Dortmund. Ce faisant, le natif de Leeds a achevé de convaincre les plus prestigieuses écuries européennes de ses capacités, et bon nombre d’entre-elles sont annoncées sur ses traces. Mais depuis plusieurs mois, celle qui ressort avec le plus d’insistance est le Real Madrid, qui rechercherait un nouveau buteur à même de prendre la succession de Karim Benzema. Erling Braut Haaland est tout indiqué dans cette optique, et cela conduirait les Merengue à s’activer dès maintenant pour l’enrôler l’été prochain.

L’opération globale couterait 110 M€ !

Il faut dire qu’une fenêtre de tir existera lors de la prochaine session estivale des transferts pour recruter Erling Braut Haaland. En effet, ce mercato estival sera le dernier au cours duquel l'international norvégien n’aura pas sa clause libératoire de 75 M€ activée. Le vendre à ce moment là pourrait ainsi permettre au Borussia Dortmund de toucher le jackpot en le vendant pour bien plus cher. Et c’est dans ce sens qu’abonde le média espagnol ABC ce dimanche en affirmant que le prix d’Erling Braut Haaland sera fixé à 110 M€ l’été prochain, bonus compris. Précisément, le montant de l’opération serait de 90 M€ fixes plus 20 M€ de variables. Pas de quoi freiner le Real Madrid, qui aurait bel et bien pris la décision de l’enrôler comme l’expliquent aussi bien le média espagnol et AS , ce dernier précisant que les Madrilènes se concentreraient sur le Norvégien face au pessimisme grandissant dans le dossier Kylian Mbappé. Cependant, ABC poursuit en expliquant que la Casa Blanca cherchera à diminuer le prix réclamé par le Borussia Dortmund et, dans cette optique, deux joueurs madrilènes seraient susceptibles d’intégrer l’opération. En effet, le média espagnol explique que le club madrilène souhaiterait que soit Mariano Diaz soit Luka Jovic intègre le deal visant à recruter le joueur de 20 ans.

