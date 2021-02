Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une offensive à 110 M€ à prévoir pour Erling Braut Haaland ?

Publié le 14 février 2021 à 12h00 par H.G.

Alors qu’il est annoncé de longue date comme figurant sur les tablettes du Real Madrid, Erling Braut Haaland pourrait bel et bien faire l’objet d’une offensive du club de la capitale espagnole au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts.

Depuis un peu plus d’un an maintenant, Erling Braut Haaland est l’attaquant à la mode en Europe. Il faut dire que le buteur norvégien se montre extrêmement prolifique avec le Borussia Dortmund, chose qui a achevé de convaincre les plus prestigieuses écuries européennes de son potentiel. Ainsi, certaines seraient prêtes à passer à l’action l’été prochain pour le recruter, tandis que le club de la Ruhr pourrait être prêt à s’en séparer afin de toucher un joli pactole avant qu’une clause libératoire fixée à 75 M€ n’entre en vigueur à partir de l’été 2022. Et visiblement, le Real Madrid n’aurait pas l’intention de laisser passer sa chance d’enrôler Erling Braut Haaland…

Le montant total du transfert d’Erling Braut Haaland atteindrait 110 M€ !