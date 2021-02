Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre dans le dossier Sergio Ramos !

Publié le 14 février 2021 à 11h15 par D.M.

Blessé, Sergio Ramos aurait reçu l’appel de son président, Florentino Perez, avec qui la relation serait très étroite. Une proximité qui pourrait relancer l’avenir du défenseur espagnol.

Sergio Ramos pourrait tourner une page importante de sa carrière lors du prochain mercato estival. Arrivé en 2005 au Real Madrid, l’international espagnol voit son contrat expirer à la fin de la saison et n’a toujours pas trouvé d’accord avec sa direction pour l’allonger. Une situation qui s’éternise et qui commencerait à lasser Sergio Ramos. Le joueur de 34 ans refuserait de baisser son salaire de 10% et envisagerait même de quitter le Real Madrid selon certaines informations venues d’Espagne. Le PSG et Manchester United suivraient de près la situation. Mais ce dossier serait loin d’être terminé comme l’indique ce dimanche ABC .

Un accord toujours possible dans le dossier Ramos