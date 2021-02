Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid déjà résigné dans le dossier Mbappé ?

Publié le 14 février 2021 à 12h30 par Dan Marciano

Le Real Madrid se montrerait pessimiste au sujet d’une arrivée de Kylian Mbappé. Le club espagnol aurait déjà activé un plan de secours et aurait notamment ciblé Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund).

« On discute avec le club pour trouver un projet. J’ai dit que j’étais en réflexion aussi. Parce que si je signe, je m’investis sur le long terme au PSG. Je suis très heureux ici, cela a toujours été le cas. Les supporters et le club m’ont toujours aidé, rien que pour ça je serai toujours reconnaissant envers le club. Je vais réfléchir sur ce que je veux faire dans les prochaines années, où je veux être. Il faudra bientôt faire un choix. Mais je suis en pleine réflexion » déclarait Kylian Mbappé le 22 janvier dernier après la rencontre face à Montpellier. Sous contrat jusqu’en 2022, l’attaquant français pourrait quitter le PSG à la fin de la saison et il est question d’une arrivée au Real Madrid. Un dossier d’une extrême importance pour Leonardo qui cherche à le conserver dans l’effectif de Mauricio Pochettino lors du prochain exercice. Et les efforts du directeur sportif parisien pourraient être récompensés.

Le Real Madrid a des doutes sur Mbappé

La presse espagnole évoque depuis plusieurs mois une arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid. Une opération évaluée à 150M€, qui n’effraie pas les dirigeants merengue, déterminés à mettre la main sur l’attaquant parisien. Florentino Perez aurait même prévu de se séparer de plusieurs joueurs afin d’avoir les capacités de passer à l’action. Mais la confiance affichée dans ce dossier par les responsables madrilènes a laissé place, ces dernières heures, à la résignation. Selon les informations d’ As , Les têtes pensantes du Real Madrid auraient constaté que ce transfert allait être compliqué. Le média laisse entendre dans son édition du jour que Kylian Mbappé pourrait rester au PSG la saison prochaine notamment en raison de ses exigences salariales. Le champion du monde réclamerait un salaire de 37M€ au Real Madrid, soit ce que touche Neymar à Paris. Une demande inaccessible pour la Casa Blanca , fragilisée par la crise du Covid-19. La douche froide pour la formation espagnole, qui aurait déjà commencé à explorer le marché afin de faire venir lors du prochain mercato estival une autre star du football mondial.

Haaland à la place de Mbappé ?