Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi Paris peut se mettre à rêver pour Sergio Ramos

Publié le 15 février 2021 à 6h15 par Th.B.

Sur le départ du côté du Real Madrid pour pourquoi pas le PSG, Sergio Ramos verrait ses dirigeants déjà se mettre au travail afin de préparer son remplacement. Le Paris Saint-Germain aurait donc toutes ses chances avec le capitaine du Real Madrid.

Et si le départ de Sergio Ramos était bouclé pour la fin de saison ? Pour rappel, le capitaine du Real Madrid est entré dans les derniers mois de son contrat qui expirera en juin prochain. À ce jour, les discussions entre l’emblématique défenseur du Real Madrid et son président Florentino Pérez ne mèneraient à rien pour une éventuelle prolongation. Pire, à en croire certaines rumeurs provenant d’Espagne, Ramos aurait déjà fait savoir à Pérez qu’il aurait pris la décision de s’en aller afin de relever un défi à l’étranger, lui qui n’a connu que le football espagnol au cours de sa carrière. Intéressé par le profil de l’expérimenté international espagnol, le PSG suivrait avec intérêt l’évolution de cette opération. Et à en croire les agissements du Real Madrid, le PSG pourrait se mettre à rêver de recruter Sergio Ramos.

Le Real Madrid prépare sa succession