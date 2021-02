Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé a pris une décision retentissante pour son avenir !

Publié le 15 février 2021 à 9h15 par A.M. mis à jour le 15 février 2021 à 9h28

Annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, Kylian Mbappé aurait toutefois décidé de rester au PSG et de prolonger son contrat qui s'achève en juin 2022.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des dossiers brûlants du côté du Paris Saint-Germain. Et pour cause, son contrat s'achève en juin 2022 et tous les grands clubs européens sont à ses pieds. Il y a quelques jours, au moment d'évoquer sa prolongation de contrat, le Champion du monde affichait d'ailleurs son incertitude : « J'ai toujours dit que j'étais heureux ici à Paris. Mais Maintenant je dois réfléchir sur ce que je veux faire parce que je ne vais pas re-signer juste pour re-signer. C'est vraiment pour s'inscrire sur un projet à longue durée donc ça demande un moment de réflexion . » Mais selon Sport, Kylian Mbappé aurait finalement tranché et annoncé sa volonté d'honorer son contrat au PSG.

Mbappé va rester au PSG cet été

Et le quotidien catalan dévoile les raisons de ce choix. Ainsi, Kylian Mbappé aurait décidé de rester au PSG cet été estimant que son parcours au sein du club de la capitale n'était pas encore terminé. Le Champion du monde ainsi que son entourage pensent donc que la meilleure solution pour le moment est d'étendre son aventure à Paris et couper court aux rumeurs de départ pour cet été. Kylian Mbappé se laisse donc un délai supplémentaire pour choisir éventuellement sa prochaine destination puisqu'il ne devrait pas quitter le PSG avant 2022.