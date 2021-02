Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour Mbappé, Leonardo aurait gagné la première bataille !

Publié le 15 février 2021 à 6h45 par Th.B.

Travaillant particulièrement sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé alors que celle de Neymar semblerait bouclée ou quasiment, Leonardo pourrait souffler concernant l’intérêt de longue date du Real Madrid pour la pépite du PSG. Explications.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé serait susceptible de quitter le PSG dans les prochaines semaines. En effet, s’il ne prolongeait pas son contrat à Paris, les dirigeants parisiens pourraient bien être contraints de le vendre au plus offrant à l’occasion de la prochaine session des transferts, afin d’éviter de le laisser partir libre. Le Real Madrid serait l’un des favoris pour son transfert, à l’instar de Liverpool notamment. Néanmoins, conscient des difficultés qui se présentent pour mener une telle opération, le Real Madrid semblerait avoir mis ce dossier de côté, pour le moment.

Le Real Madrid passerait au plan B !