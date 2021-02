Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’annonce surprenante de Mandanda sur le nouvel entraîneur !

Publié le 15 février 2021 à 8h45 par G.d.S.S.

Alors que Jorge Sampaoli semble se rapprocher de l’OM de jour en jour, Steve Mandanda a fait le point sur ce dossier du nouvel entraîneur et semble actuellement ravi de collaborer avec Nasser Larguet.

Depuis la mise à pied d’André Villas-Boas le 2 février dernier, la direction de l’OM se cherche un nouvel entraîneur, et Pablo Longoria a activé de nombreuses pistes de renom à cet effet. Le10sport.com vous a rapidement révélé en exclusivité que Maurizio Sarri et Rafael Benitez ont recalé le club phocéen, et que Lucien Favre n’était pas disposé à venir en cours de saison. Du coup, les recherches de l’OM se sont rapidement concentrées sur Jorge Sampaoli, l’entraîneur argentin de l’Atletico Mineiro, qui pourrait bien être nommé dans les semaines à venir. Et en attendant, Steve Mandanda a livré son ressenti sur ce dossier du nouvel entraîneur…

« Il ne me tarde pas qu’il arrive »