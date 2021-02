Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La blessure de Neymar doit-elle relancer sa prolongation ?

Publié le 15 février 2021 à 8h00 par La rédaction

De nouveau blessé, Neymar va encore manquer une rencontre cruciale du Paris Saint-Germain. Alors que Leonardo est proche de trouver un accord pour sa prolongation, la condition physique du Brésilien doit-elle relancer les discussions pour son nouveau contrat ?

Touché aux adducteurs face à Caen, Neymar ne prendra pas part au huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Le Brésilien sera absent quatre semaines et se retrouve même incertain pour le match retour. Un énorme coup dur pour le PSG et son joueur, qui va de nouveau rater une rencontre cruciale. Tout se déroulait pourtant presque parfaitement entre les deux parties. Après avoir tout fait pour partir à l’été 2019, Neymar s’est finalement résolu à évoluer sous les couleurs du PSG jusqu’à s’adapter à la capitale française. Brillant lors du Final 8, l’attaquant de 29 ans est l’un des grands artisans du dernier parcours européen des Rouge et Bleu , et une prolongation est aujourd’hui à l’ordre du jour pour le joueur, sous contrat jusqu’en 2022. Mais cette nouvelle blessure doit-elle relancer les discussions sur l’avenir de Neymar ?

La blessure de Neymar doit-elle rabattre les cartes pour son avenir ?