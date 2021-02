Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar est passé à l’action pour l’arrivée de Lionel Messi !

Publié le 14 février 2021 à 21h00 par B.C.

Amis en dehors des terrains, Neymar se verrait bien accueillir Lionel Messi au PSG. Après l’avoir dragué publiquement en décembre dernier, le Brésilien aurait approché la star du FC Barcelone pour lui vanter les charmes de la capitale française.

Libre à l’issue de la saison, Lionel Messi laisse planer le doute pour son avenir. L’Argentin souhaite se focaliser sur le FC Barcelone avant de prendre une décision, et en attendant, les appels du pied se multiplient. Notamment en provenance du PSG. Leonardo a clairement indiqué que le club de la capitale était attentif à la situation de l’Argentin chez les Blaugrana , et Neymar n’a pas hésité à afficher son envie d’évoluer de nouveau avec lui. « Ce que je désire le plus, c'est rejouer avec lui , avait-il expliqué au micro d’ ESPN en décembre dernier. En profiter encore avec lui sur le terrain. Où je le ferais jouer ? N'importe où, ce n'est pas un problème, même à ma place ! Il faudrait essayer la saison prochaine. »

Neymar a approché Messi en vue de l’été prochain