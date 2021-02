Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Icardi… Les révélations de Rafinha sur son arrivée à Paris !

Publié le 14 février 2021 à 17h45 par La rédaction

Au PSG depuis le dernier mercato estival, Rafinha avoue volontiers avoir été séduit par le projet du club, au sein duquel il espère s'installer, mais aussi par la présence de certains joueurs.

Arrivé gratuitement au Paris Saint-Germain l'été dernier, hormis quelques bonus futurs à verser au Barça, Rafael Alcantara, dit Rafinha, semblait être une véritable bonne affaire pour le club de la capitale, qui souhaitait renforcer son milieu de terrain. Statut qui s'est confirmé au fil des mois, grâce aux responsabilités offertes par Thomas Tuchel avant son limogeage. Depuis, Rafinha a attrapé le coronavirus et Mauricio Pochettino a remplacé Thomas Tuchel au poste d'entraîneur. Un changement qui a eu son importance puisqu'il peine à se faire une place dans les plans du technicien argentin. À quelques jours du choc face au FC Barcelone, dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions, le Brésilien passé par le club catalan s'est exprimé sur ce qui l'a motivé à rejoindre le PSG.

«Le projet présenté par le club m'a semblé très attractif, ambitieux»