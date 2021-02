Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a bien réalisé un très joli coup cet hiver !

Publié le 14 février 2021 à 15h10 par A.M.

Sélectionneur de l'équipe de France Espoirs, Sylvain Ripoll estime que l'OM a fait une belle affaire en obtenant le prêt d'Olivier Ntcham.

Cet hiver, l'Olympique de Marseille s'est montré très actif sur le marché des transferts en enrôlant quatre joueurs, à savoir Pol Lirola, Arkadiusk Milik, Franco Tongya ainsi qu'Olivier Ntcham. Ce dernier s'est d'ailleurs retrouvé bien malgré lui au cœur d'une polémique suite aux propos d'André Villas-Boas qui a assuré avoir refusé l'arrivée du milieu de terrain du Celtic Glasgow. Cet épisode s'étant conclu par le départ du Lusitanien, l'aspect sportif reprend ses droits et Sylvain Ripoll estime que l'OM a réalisé un très joli coup

«Ntcham une très bonne recrue pour l'OM»