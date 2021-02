Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Vente, Sampaoli... L'énorme annonce de Pierre Ménès !

Publié le 14 février 2021 à 13h10 par D.M.

Pierre Ménès estime que la venue de Jorge Sampaoli à l’OM pourrait mettre fin aux rumeurs sur une possible vente du club marseillais.

L’heure du changement a-t-elle sonné à l’OM ? Depuis plusieurs semaines, les rumeurs sur un possible vente du club marseillais se font de plus en plus nombreuses. Le journaliste Thibaud Vézirian a même annoncé que le deal était signé et que des investisseurs saoudiens liés au prince Al Walid Win Talal seraient impliqués dans cette opération. Mais ce n’est pas tout puisque l’OM pourrait prochainement mettre la main sur le successeur d’André Villas-Boas. Et comme annoncé par le 10 Sport en exclusivité, c’est Jorge Sampaoli qui aurait les faveurs de Pablo Longoria, D’ailleurs, le technicien a reconnu qu’il pourrait quitter l’Atlético Mineiro prochainement : « Je ne sais pas (si j'irai au bout de mon contrat). Le foot change tout le temps. Il est très instable, notamment au Brésil. L'entraineur dure très peu, sans avoir le temps de consolider son travail et ses idées ».

« Si McCourt et Eyraud font venir un mec comme ça, ce n’est certainement pas pour vendre le club »