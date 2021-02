Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouvel obstacle inattendu dans le feuilleton Sampaoli ?

Publié le 14 février 2021 à 10h10 par A.C.

La piste Jorge Sampaoli, en pole pour succéder André Villas-Boas à l’Olympique de Marseille, semble rencontrer quelques problèmes.

Après Marcelo Bielsa, les supporters de l’Olympique de Marseille pourraient voir l’un de ses plus fervents disciples débarquer. Nous vous avons en effet expliqué sur le10sport.com que la priorité de l’OM est Jorge Sampaoli, actuellement sous contrat avec l’Atlético Mineiro jusqu’en décembre 2021. Plusieurs sources ont évoqué un certain optimisme autour de ce dossier, mais les choses ne semblent pas si simples. Alors qu’au Brésil on annonçait une arrivée de Renato Gaucho comme remplaçant, le président de l’Atlético Mineiro a assuré vouloir continuer avec Sampaoli. « Nous comptons sur Sampaoli pour 2021 » a déclaré Sérgio Coelho , d’après Superesportes . « Nous n'avons eu de contact avec aucun entraîneur, encore moins avec un entraîneur qui est en lice pour une place dans le Libertadores et disputera la finale de la Copa do Brasil dans quelques jours ».

Renato Gaucho pas vraiment tenté par la succession de Sampaoli