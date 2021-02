Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette recrute estivale s’enflamme pour son arrivée au Barça !

Publié le 14 février 2021 à 15h00 par H.G.

Alors qu’il a rejoint les rangs du FC Barcelone l’été dernier, Miralem Pjanic est revenu sur sa fierté d’évoluer au sein d’un grand club comme l’est l’écurie catalane.

Souhaitant renouveler son effectif, le FC Barcelone a choisi de miser sur Miralem Pjanic pour renforcer son entrejeu au cours de la dernière session estivale des transferts. L’ancien joueur de l’AS Roma est arrivé en provenance de la Juventus dans le cadre d’un échange avec Arthur Melo, les deux clubs gonflant les indemnités de transferts des deux hommes afin d’assainir leurs comptes à court terme et équilibrer leur bilan comptable. Et si Miralem Pjanic ne bénéficie pas d’un conséquent temps de jeu pour l’heure sous les ordres de Ronald Koeman, ce dernier préférant aligner un trio composé de Sergio Busquets, de Frenkie de Jong et de Pedri au milieu, l’ancien joueur de l’OL demeure fier d’évoluer au Barça.

« J'ai toujours rêvé du Barça et aujourd'hui j'y suis »