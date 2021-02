Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça se complique pour ce potentiel successeur de Jordi Alba !

Publié le 14 février 2021 à 16h00 par La rédaction

Alors que le FC Barcelone pensait à José Luis Gaya pour remplacer Jordi Alba, il s'avère que le latéral gauche pourrait finalement prolonger son contrat à Valence.

Jordi Alba est le titulaire indiscutable au poste de latéral gauche du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, mais le sera-t-il encore longtemps ? Si son contrat avec les Blaugrana n'expire pas avant juin 2024, le Barça penserait déjà à sa succession. L'un des noms évoqués pour remplacer l'arrière gauche de 31 ans est celui de José Gaya, le joueur de Valence. Pour autant, les chances de voir ce dernier arriver au Barça pourraient se réduire de manière drastique prochainement...

Une prolongation de contrat prévue avec Valence ?