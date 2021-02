Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La guerre est déclarée pour cette nouvelle piste de Leonardo !

Publié le 14 février 2021 à 17h30 par Th.B.

En quête d’un renfort en défense centrale dans le cadre de l’intersaison, le PSG serait au coeur d’une bataille royale pour Jules Koundé. Et à l’instant T, Leonardo ne serait pas dans une position favorable à en croire la presse anglaise. Explications.

L’été dernier, Thomas Tuchel aurait réclamé la venue de David Alaba à Leonardo selon Sport BILD . En effet, l’ex-entraîneur du PSG aurait démarché son directeur sportif afin de boucler la succession de Thiago Silva qui était amené à partir. La proposition de Tuchel ne semblerait pas avoir quitté Leonardo qui, comme le10sport.com vous l’a assuré le 9 février, veut recruter Alaba en marge du prochain mercato estival. Le défenseur central du Bayern Munich sera libre de tout contrat, son engagement envers le club bavarois prenant fin en juin. Hormis Alaba, pour qui Leonardo reste en contact, le PSG s’intéresserait à un tout autre profil sur le marché en la personne de Jules Koundé. C’est le média madrilène As qui a fait part d’un intérêt du PSG pour le défenseur du FC Séville qui disposerait d’une clause libératoire se situant entre 80 et 90M€. Directeur sportif du FC Séville, Monchi ne souhaitait pas ajouter de l’huile sur le feu alors que le Real Madrid et le FC Barcelone seraient également sur les rangs.

Le FC Séville donne le ton pour Jules Koundé

« Je ne pense pas qu’il y ait besoin de revenir sur ce qu’il s’est passé. Il est vrai que j’ai eu une offre lors du dernier mercato et que je l’ai rejetée. Aujourd’hui, ce qu’il m’importe c’est qu’il maintienne son niveau. Ce qui me rendrait heureux c’est que Jules franchisse un cap et garde le même niveau. Je ne me préoccupe pas de ce qui se dit, tout ce qui m’importe c’est le présent de Jules. On ne reproduit pas les choses que l’on ne va pas assumer et nous avons beaucoup de souhaits pour l’avenir ». Voici le message clair que Monchi divulguait à Estadio Deportivo jeudi. Quelques heures avant que l’entraîneur du FC Séville, Julen Lopetegui, demandait au micro de la COPE , du calme autour de la situation de Jules Koundé, contractuellement lié au FC Séville jusqu’en juin 2024. « Plus nous laisserons Koundé tranquille, plus il grandira. Il a 22 ans, c’est un jeune homme. Il est dans de bonnes conditions, mais plus que tout, la clé c’est la tête ». De quoi calmer les ardeurs du PSG et des courtisans de Jules Koundé ? Pas vraiment.

