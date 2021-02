Foot - Barcelone

PSG : Barcelone, Messi... Le PSG reçoit un énorme avertissement !

Publié le 14 février 2021 à 15h15 par A.M.

A quelques heures du choc contre le PSG, Lionel Messi revient en très grande forme du côté du FC Barcelone. Une nouvelle inquiétante selon Frédéric Hermel.

Alors que le FC Barcelone reçoit le PSG mardi soir à l'occasion du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, Lionel Messi semble retrouver son meilleur niveau, au meilleur des moments pour le Barça, ce qui coïncide avec le plus mauvais moment pour le PSG. Auteur d'un doublé contre Alavès samedi (5-1), le sextuple Ballon d'Or a impressionné. Et comme le raconte Frédéric Hermel, correspondant en Espagne pour RMC , le club parisien a de quoi être inquiet avant de défier La Pulga .

«Messi est prêt à recevoir le PSG !»