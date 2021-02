Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Koeman… Les dessous du retour gagnant de Griezmann !

Publié le 11 février 2021 à 15h30 par Th.B.

Souvent pointé du doigt pour son irrégularité lors de l’exercice précédent, Antoine Griezmann semble revivre sous l’ère Ronald Koeman et cette résurrection est due à plusieurs facteurs bien précis. Tour d’horizon.

Comment sommes-nous passés d’un potentiel nouveau flop après Philippe Coutinho notamment à un membre important de l’animation offensive du FC Barcelone ? Après sa première saison à 15 buts toutes compétitions confondues, Antoine Griezmann a essuyé pas mal de critiques et notamment en raison de son manque d’intégration au niveau du jeu mis en place par Quique Setién notamment lors de la deuxième partie de saison de l’exercice précédent. L’épisode face à l’Atletico de Madrid, rencontre au cours de laquelle il n’est entré qu’en toute fin de match pour seulement une poignée de minutes, est encore ancré dans toutes les têtes en Catalogne et sans doute dans celle du principal intéressé. Depuis l’arrivée de Ronald Koeman en août dernier après la débâcle face au Bayern Munich en Ligue des champions, Antoine Griezmann est progressivement parvenu à reprendre confiance et à justifier sa présence au FC Barcelone, où il a été recruté à l’été 2019 contre un joli chèque de 120M€. Dernièrement, l’entraîneur blaugrana Ronald Koeman a dressé un portrait flatteur du Français qui il y a quelques semaines de cela était qualifié d’erreur de casting de la part du candidat à la présidence Victor Font. « Je me souviens de l'appel que je lui ai passé quand j'ai signé pour le Barça. Je lui ai dit que j'avais beaucoup de confiance en lui. Je sais qu'il n'a pas été aussi efficace au début que ces derniers temps. Mais je n'ai jamais douté de lui. En plus, il fait son autocritique. Il est important de l'avoir comme joueur. Il a toujours travaillé pour se rétablir et donner le meilleur de lui-même. Vous ne pouvez pas en demander plus à un joueur qui a montré ce qu'il a montré dernièrement ». Voici le témoignage que Koeman a tenu en conférence de presse le 6 février dernier.

Un changement d’attitude et une relation forte avec Messi

Qu’est-ce qui a pu autant changer en coulisse ? Guillem Balague s’est attardé sur la question. À l’occasion de sa rubrique Ask Guillem durant laquelle le journaliste de SPORT répond aux questions des internautes, Balague a expliqué la résurgence d’Antoine Griezmann en plusieurs points. « Les choses ont progressivement changé. Premièrement, il a réduit son égo. Il a diminué ses demandes d’abord sur le terrain. Griezmann voulait être très important, à présent il réalise que si il limite son domaine d’impact et d’influence, ce qui est entre les lignes, sans vouloir trop souvent toucher le ballon, il devient plus dangereux. S’il ne la touche pas suffisamment, il ne se crispe pas » . a dans un premier temps confié Guillem Balague avant de se livrer sur la relation de qualité qu’il partage avec Lionel Messi. « La clé c’est que maintenant, Messi comprend Griezmann sur le terrain et Griezmann aussi. Pendant un moment, Messi a essayé, même quand Luis Suarez était encore là, d’inclure Griezmann dans l’équation ».

Un rôle à part dans le groupe et la confiance de Koeman