Foot - Barcelone

Barcelone : Au Barça, on est prêt à prendre de gros risques pour le PSG !

Publié le 12 février 2021 à 4h45 par T.M.

Mardi, le FC Barcelone accueille le PSG en Ligue des Champions. Et pour disputer ce choc, Ronald Araujo pourrait bien être prêt à tout.

La tension commence à monter. Plus que quelques jours donc avant le grand choc en Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le PSG. Malheureusement, cette rencontre sera marquée par de nombreuses absences. Ce jeudi, le coup de tonnerre s’est nommé Neymar, qui, touché face à Caen, sera absent 4 semaines et manquera donc le match aller, tout comme Angel Di Maria. Du côté blaugrana, les blessures sont aussi nombreuses à l’instar de Gerard Piqué ou Ansu Fati. Alors que Ronald Araujo est également incertain, le jeune Uruguayen pourrait toutefois prendre des risques pour être au rendez-vous.

Araujo veut être là