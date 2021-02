Foot - Barcelone

Barcelone : Piqué se fait sèchement recadrer après sa sortie fracassante sur le Real Madrid !

Publié le 7 février 2021 à 10h00 par La rédaction

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid est toujours présente, même en-dehors des terrains. Gerard Piqué avait accusé l’arbitrage espagnol de favoriser les Merengue plus que n’importe quel autre club du championnat. Ce à quoi Eduardo Iturralde a tenu à répondre.

Ce n’est pas la grande forme cette saison pour le FC Barcelone et le Real Madrid. Le premier traverse une grave crise économique et n’obtient pas les résultats escomptés en championnat, le second a de grosses difficultés sur le terrain, en témoigne le dernier match, contre la lanterne rouge Huesca, remporté en toute fin de match sur la plus petite des marges (2-1). Mais malgré tout, la rivalité entre ces deux clubs mythiques d’Espagne reste inchangée. Sur le rectangle vert, ou en-dehors, tous les moyens sont bons pour piquer l’autre. Dans un entretien avec le YouTuber DjMariio, Gerard Piqué s’indignait sur l’avantage que recevrait le Real Madrid par l’arbitrage, 85% des arbitres provenant de la capitale espagnole selon ses dires. Une déclaration qui n’a pas spécialement plu à Eduardo Iturralde.

«Je dirais à Piqué de ne pas se contredire, soit vous croyez les arbitres, soit vous ne les croyez pas»