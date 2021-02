Foot - Barcelone

Barcelone - Malaise : Messi, Ligue des Champions... Le vestiaire du Barça remonté contre le PSG !

Publié le 6 février 2021 à 9h30 par La rédaction

À quelques jours d'un huitième de finale de Ligue des Champions les opposant, le FC Barcelone serait remonté contre le PSG à la suite des récentes sorties sur leurs chances de l'emporter ainsi que sur l'avenir de Messi.

« Je suis convaincu que nous parviendrons à un accord avec Messi. Cela génère plus de revenus qu'il n'en coûte. Nous lui en sommes éternellement reconnaissants. Il est déçu de la direction précédente, mais je veux qu'il reste. Il est notre idole, il aime Barcelone et la ville. Notre souhait est que cela continue. Si je suis président, je ferai de mon mieux pour qu'il reste » Alors que la confiance semble régner du côté de Joan Laporta, comme il l'a confié lors d’un entretien accordé à TN , l'ambiance au FC Barcelone semble être drastiquement différente. À l'approche du huitième de finale de Ligue des Champions opposant le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, le clan blaugrana serait plus soudé que jamais mais serait également extrêmement remonté contre le PSG. La faute notamment aux dernières sorties du clan parisien concernant l'avenir de Lionel Messi, dont le contrat prend fin en juin prochain, dont l'avenir fait couler de l'encre et dont la situation lui permet, depuis le 1er janvier dernier, de négocier avec le club de son choix.

Le Barça remonté contre le PSG !