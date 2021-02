Foot - Mercato - Barcelone

Barcelone - Malaise : Des tensions entre Messi et Griezmann ? Luis Suarez répond

Publié le 5 février 2021 à 11h00 par D.M.

Aujourd’hui à l’Atlético, Luis Suarez est revenu sur les rumeurs autour de la relation entre Lionel Messi, Antoine Griezmann et lui au FC Barcelone.

La relation entre Lionel Messi et Antoine Griezmann a été au cœur des rumeurs ces derniers mois. La presse espagnole avait annoncé à plusieurs reprises que le Français entretenait une relation compliquée avec certains cadres du vestiaire du FC Barcelone à l'instar de Luis Suarez et Lionel Messi. Lassé des sorties médiatiques de son entourage et des rumeurs, Griezmann avait pris la parole en novembre dernier afin de mettre les choses au clair notamment sur son entente avec Messi. « C’est vrai que ce qui a été dit peut générer des doutes sur la relation que j’entretiens avec Leo, mais je pense qu’il sait très bien que j’ai beaucoup de respect pour lui. Je le considère comme un grand exemple, avec une belle image et je pense que Leo le sait » avait-il déclaré au micro de Movistar + .

« On a décidé d’ignorer les rumeurs »