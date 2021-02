Foot - Barcelone

Barcelone : Excellente nouvelle pour Ronald Koeman avant le choc contre le PSG !

Publié le 14 février 2021 à 12h15 par H.G. mis à jour le 14 février 2021 à 12h19

Alors qu’il était annoncé que Gerard Piqué était forfait pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions contre le PSG, le défenseur catalan pourrait finalement être de retour plus tôt que prévu.

Ce mardi, le PSG et le FC Barcelone se retrouveront au Camp Nou pour le compte du huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Diminué par les absences de Neymar et d’Angel Di Maria tandis qu’il ne rassure pas dans le jeu, le club de la capitale française affrontera un Barça qui monte en puissance ces dernières semaines. Cependant, en l’absence de Gerard Piqué, blessé au genou depuis le 21 novembre après un choc avec Angel Correa face à l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone s’est fréquemment montré friable sur le plan défensif. Une aubaine pour le PSG ? Plus forcément, puisque le Catalan pourrait finalement être de retour mardi !

Gerard Piqué de retour dès mardi fcae au PSG ?

Annoncé forfait pour le match aller, le Champion du Monde 2010 pourrait finalement figurer dans le groupe de Ronald Koeman pour le choc face à Paris. En effet, comme le rapporte la presse espagnole ce dimanche, Gerard Piqué a participé à la séance d’entraînement du jour avec le reste de ses coéquipiers. Si aucune décision n’aurait encore été prise quant à sa présence dans le groupe mardi, l’emblématique défenseur du FC Barcelone pourrait donc avoir déjoué les pronostics pour effectuer son grand retour à la compétition bien plus rapidement que prévu. Pour rappel, il était dernièrement annoncé que Gerard Piqué visait à être de retour le 3 mars prochain contre le Sevilla FC pour le match retour de Copa del Rey (défaite 2-0 à l’aller du Barça). Reste maintenant à savoir s'il pourra bel et bien tenir sa place mardi. Affaire à suivre dans les heures à venir…